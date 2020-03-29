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أخبار العالم

الأردن يكشف إصابة 11 فلسطينيا بفيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 09:40 م
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" باكتشاف 11 إصابة لفلسطينيين بعد مغادرتهم البلاد.

وقالت الوكالة إن  طالبًا من فلسطينيي الداخل اكتشفت إصابتهم بفيروس كورونا بعد مغادرتهم الأردن في 26 من الشهر الجاري.

وظهرت نتيجة فحوصاتهم إيجابية بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48، وجرى إغلاق عمارتين كانوا يقطنون فيهما بمدينة إربد شمالي البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد،  تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 259 إصابة.

فيما وقالت الحكومة الفلسطينية إنها سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل.

وقالت الحكومة الفلسطينية إنها سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة الخليل.

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