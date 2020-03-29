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الصحة: تحويل المدارس لمستشفيات عزل استعدادا لطوارئ فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 29/مارس/2020 - 10:22 م
هالة زايد
هالة زايد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، إن هناك تجهيز بعض المدارس إلى مستشفيات عزل، موضحا أن الدولة لابد أن تكون جاهزة ومستعدة لأي ظروف طارئة .

وأضاف «خالد مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «القاهرة الآن» المذاع على «العربية الحدث» أن هناك 6 مستشفيات عزل وأثنين في الخدمة، مؤكدا أن الدولة مستعدة لاي ظرف قد يحدث بشأن فيروس كورونا.

وأشار المتحدث الرسمي بأسم وزارة الصحة، إلى أنه يمكن ان نحتاج بعض المدارس والفنادق لمستشفيات عزل، وكل هذه استعدادات للسيناريو الثالث، متمنيا ان لا نصل الي هذه المرحلة ولكن الدولة كان لابد أن تستعد له.

كما أوضح أن هناك بعض الأعداد المحدودة جدا داخل مراكز وقرى خضعت لحجر صحي لمدة 14 يوما، لافتا إلى أن ما تردد عن عزل المحافظات غير صحيح ولكن المكان إذا وجد به اصابة يتم غلقه حتى لا تنتشر الإصابات او تخرج من هذا المحيط.

ونوه إلى أن هذا الحجر يكون لكل اسرة ويكون في منازلهم وتتولى وزارة التضامن الاجتماعي التكفل بكل مستلزماتهم المعيشية، مضيفا أن هذا لم يحدث لأول مرة ولكن منذ بداية انتشار هذا الفيروس ونحن نقوم بعمل ذلك حفاظا على المواطنين، مؤكدا أن أي تطورات تحدث نقوم بإعلانها فورا .
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