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اقتصاد

البورصة تطبق نظام التصويت الإلكتروني للحد من تداعيات فيروس كورونا

الأحد 29/مارس/2020 - 11:18 م
فريد
فريد
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محمد صبيح

انتهت شركة مصر لنشر المعلومات (EGID) "التابعة للبورصة المصرية "من تطوير نظام للتصويت الالكتروني يمكن مساهمي الشركات من التصويت عن بعد.

 

وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية في تصريحات له، إن هذه الجهود تأتي استكمالا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها إدارة البورصة المصرية والجهات التابعة لها اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يسمح باستمرارية نشاط الشركات، وفي ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020  بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة للمواطنين، أو تلك التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة

 

وذكر "فريد" أن الشركة عملت علي نشر المعلومات منذ فترة على تطوير النظام في إطار دعم توجه الدولة المصرية نحو عملية التحول الرقمي، والمساهمة بشكل ملحوظ في تسريع إجراءات اعتماد قرارات مجالس ادارات الشركات وجمعياتها العمومية، وهذا بدوره سيوفر الوقت والجهد والتكلفة

 

وأشار إلي تسريع اجراءات الانتهاء منه وتفعيله وكذلك الحصول على اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية وموافقة الهيئة العامة للاستثمارعلى تفعيل التطبيق الإلكتروني للتصويت المطور من قبل شركة مصر لنشر المعلومات، لاستخدامه في عقد اجتماعات مجالس الإدارة واجتماعات الجمعيات العامة للشركات، في إطار حرص إدارة البورصة المصرية وشركاتها التابعة على الحد من التجمعات فى إطار دعم ومساندة جهود الدولة في الحد من التجمعات والمحافظة على صحة المساهمين وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركات المصرية.

واعلن "فريد" عن توجيهه بإنشاء وتطوير هذا التطبيق الفعال، مؤكدا أن نظام التصويت الإلكتروني سيسهل المشاركة بفاعلية في اجتماعات مجالس الإدارة، واجتماعات الجمعيات العامة والتعليق على كل بند من بنود جدول أعمال الاجتماع.

وقال المهندس ياسر الالايلي العضو المنتدب للشركة أن التطبيق الإلكتروني الجديد يستخدم أعلى المعايير الأمنية في حماية المعلومات مستخدما أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا متسقًا مع أفضل المعايير العالمية.

 

و استحدث قانون 159 لسنة 1981 المنظم لشركات المساهمة، في تعديلات الأخيرة جواز استخدام الشركات المودع أسهمها بنظام الإيداع والقيد المركزي للأنظمة الإلكترونية لعرض بنود اجتماعات جمعياتها العامة والتصويت عليها عن بعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في تلك الجمعيات.

و نظمت اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان إجراءات تنظيم آلية الجمعيات العامة إلكترونيًا والتصويت عن بعد خلال خمسة أيام عمل سابقة على موعد الجمعية ، انتهاءً بإعداد ملف إلكتروني نهائي بنتائج التصويت.

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