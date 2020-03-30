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وزير الأوقاف: العلم والدين يكملان بعضهما البعض.. "فيديو"

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:00 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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اسراء صبري
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما تقوم جماعة الاخوان الارهابية به من تحريض وأقاويل حول منع قيام صلاة الجمعة لا يمت للإسلام أبدا، موضحا أن دين الاسلام دين تسامح ورحمة، ويدعو إلي المحافظة على النفس الانسانية من الهلاك.


وأشار وزير الاوقاف، أثناء حواره مع برنامج "رأى عام" المذاع علي قناة"ten"،، إلي أن الفقهاء وضعوا شروطا لإقامة صلاة الجمعة، أهمها تحقق الامن للجميع، لافتا إلي أنه فى حالة عدم توفر الأمن فلا يجب قيام صلاة الجمعة.


وأكد مختار جمعه، أن قرار منع الصلوات فى المساجد لم يضر الصلاة، متابعا؛ صل فى بيتك وتضرع إلي الله فذلك وقت اللجوء إلي الله.


وأضاف أن قرار تمديد منع إقامة صلاة الجمعة يعتمد على رأى الاطباء والعلماء، لافتا إلي أن الرأي الديني يبني على أساس الرأى العلمي فى تلك الاوقات.


وأوضح أن كلا من الايمان والعلم و الفقه والعلم  يعملان على اكمال بعضهما البعض، مشددا على أن الرأي الديني يبنى على العلمي فى حالة الامراض والاوبئة.
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