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رياضة

مصطفى فتحي: مباراة صن داونز أسوأ ذكرى لي في كرة القدم

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:15 ص
حسام الحارتي
كشف مصطفى فتحي عن أصعب اللحظات التي واجهها خلال مسيرته مع الزمالك والمباريات التي لم ينسها.

وقال مصطفى خلال حلوله ضيفا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك: "مباراة صن داونز هي أسوأ ذكرى لي في كرة القدم".

وأوضح: "واجهنا ظروفا غير طبيعية وسوء حظ غريب في مباراة صن داونز بذهاب نهائي دوري الأبطال 2016".

وواصل: "الأهداف الثلاثة لصن داونز سُجلت بطريقة غريبة إضافة إلى وجود نقص حاد في قائمة الزمالك خلال تلك المواجهة".

وأتم حديثه مؤكدًا أن هذه المباراة تسببت في حزن عميق له بعد الخسارة بثلاثية.
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