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رياضة

مستند.. الأولمبية تطالب الاتحادات ببيانات اللاعبين العالقين بالخارج

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:09 ص
هشام حطب
هشام حطب
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عمرو الحلواني
طالب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية في أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.

أخطر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية جميع الاتحادات الرياضية بضرورة اخطار اللجنة الأولمبية بأسماء اللاعبين العالقين بالخارج والدول المتواجدين بها وصور جوازات السفر وذلك في ضوء تعليق حركة الطيران بسبب تفشي مرض كورونا.

جاء طلب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية من أجل التنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الشباب والرياضة لإعادة اللاعبين العالقين في الخارج إلى أرض الوطن في إطار حرص مسئولي الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على أبناء مصر العالقين في الخارج حاليا وعودتهم إلى وطنهم بعد تفشي فيروس كورونا.

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