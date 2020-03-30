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تعليم

وزير التعليم: تطبيق عقوبة الفصل على أي معلم يتاجر بالمشروعات البحثية ويتربح منها

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:50 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي معلم بوزارة التربية والتعليم سيقوم بالمتاجرة في عمليات بيع المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس هذا العام سيتم فصله من مهنة التدريس مباشرة.

وأضاف وزير التربية والتعليم: أنه على الجانب الآخر لو تم ضبط أي أبحاث متطابقة بين الطلاب، ستتم محاسبة أصحاب الأبحاث المتطابقة فورا وسيطبق عليهم قانون الغش، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين العمل الجماعي والغش الجماعي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستعلن كل ما يخص تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس هذا العام  للأعمار المختلفة وكيفية تقديمها والتعامل معها يوم الخميس القادم الموافق 2 ابريل.

وقال وزير التربية والتعليم : نحن الآن نعمل على إعداد وتجهيز المشروعات البحثية التي سيتم تكليف الطلاب بها في الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي.

وأضاف: سنشرح للطلاب شكلاً معيناً لكتابة البحث وعنوانه و ملخصه والاستنتاجات والمراجع المستخدمة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات البحثية ستعلم الطلاب مهارات العمل الجماعي و التأمل و حل المشكلات  والبحث عن المعلومة .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن التعاون في التعلم شيء محمود وسيكون مسموحا به في المشروعات البحثية ، حيث إنه سيتاح أن يشترك مجموعة من الطلاب لا تزيد على 5 طلاب في إعداد البحث ، وأكد الوزير أن هذا يعد جزءا من التعلم وتبادل الآراء .
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