وزير التعليم: تطبيق عقوبة الفصل على أي معلم يتاجر بالمشروعات البحثية ويتربح منها

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي معلم بوزارة التربية والتعليم سيقوم بالمتاجرة في عمليات بيع المشروعات البحثية الخاصة بتقييم طلاب المدارس هذا العام سيتم فصله من مهنة التدريس مباشرة.





وأضاف وزير التربية والتعليم: أنه على الجانب الآخر لو تم ضبط أي أبحاث متطابقة بين الطلاب، ستتم محاسبة أصحاب الأبحاث المتطابقة فورا وسيطبق عليهم قانون الغش، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين العمل الجماعي والغش الجماعي.



