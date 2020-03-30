تفاصيل وفاة أول طبيب بـ فيروس كورونا داخل مستشفى العزل

أعلن مصدر داخل نقابة الأطباء، عن وفاة أول طبيب داخل مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية يدعي أحمد اللواح.





وأكد أن الطبيب توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، أثناء تأدية عمله.





وطالبت نقابة الأطباء، من وزارة الصحة أمس الأحد، حماية الفريق الطبى حائط الصد الأول فى مواجهة وباء كورونا، بعمل فحص لأعضاء الفريق الطبى المخالط لحالات إيجابية دون انتظار ظهور أعراض.





- بالإشارة لبروتوكول فرز الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، واقتصار أخذ مسحات للتأكد من إيجابيتها للفيروس من عدمه على من تظهر عليهم أعراض مرضية فعلية:

ونظرا لظهور بعض الحالات الإيجابية لفيروس الكورونا ببعض المستشفيات:

وحيث إن الفريق الطبي مُعرّض بنسبة أكبر للعدوی ويوجد نقص فعلي في أعضاء الفريق الطبي الذي يتعامل مع هذه الحالات، وأهمية الحفاظ عليهم للاستمرار في مواجهة الوباء الذي تتعرض له البلاد.





ترى نقابة الأطباء ضرورة عمل بروتوكول ترصد خاص للتعامل مع أعضاء الفريق الطبي الذين يتبين مخالطتهم لمرضى ثبت إيجابية تحاليلهم لفيروس كورونا، بحيث لا يتم إنتظار ظهور أعراض عليهم حتى يتم إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة.





لذلك نقترح وضع بروتوكول لذلك من اللجان العلمية المختصة، بحيث يتم عمل الفحوص وأخذ المسحات من أفراد الفريق الطبي الذين خالطوا حالات إيجابية دون انتظار ظهور الأعراض المرضية، وذلك حتى يتم الحفاظ على الفريق الطبي الذي يحتاجه الوطن بشدة في مكافحة الوباء.