المقاولون العرب يستعين بـ محمد صلاح ضد الزمالك والأهلي

قال محمد سمير، مدافع وقائد نادي المقاولون العرب الحالي ونجم الأهلي السابق، إن عقد طاهر محمد طاهر، مهاجم نادي المقاولون العرب، كان سينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.





وأكد محمد سمير خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب كان ينتهي عقده بنهاية الموسم وكان يحق له التوقيع للأهلي أو الزمالك مجانًا حال عدم تجديده مع المقاولون العرب".





وأضاف: "إدارة المقاولون العرب عقدت جلسة مع اللاعب من أجل إقناعه بالتجديد ووعدوه بتكرار سيناريو محمد صلاح من أجل إقناعه بالتجديد".



