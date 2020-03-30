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أخبار العالم

وفاة سيناتور أمريكي بسبب كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 05:03 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
توفى النائب الأمريكي عن ولاية ميشيجان، إسحاق روبنسون، في اشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وفقا لأسرته. 

وأكد والدته، النائبة السابقة عن الولاية ماري روبنسون، خبر وفاته إلى وكالات الأنباء والصحف الأمريكية. 

وكتب حاكم الولاية في تعليقه على الخبر على تويتر: "كان للنائب إسحاق روبنسون قلب كبير وذكاء سريع وشغف حقيقي بالناس. أنا حزين جدا لسماع خبر وفاته. كان مدافعا شرسا عن الولاية والناس". 

قتل تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي مرض أكثر من 140،000 في جميع أنحاء الولايات المتحدة، أكثر من 130 شخصا في ولاية ميشيجان.  
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