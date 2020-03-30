AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن يبدأ إجراءات إخلاء الخاضعين للحجر المنزلي الإجباري

الإثنين 30/مارس/2020 - 06:52 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
بدأت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الإثنين، إخلاء 5 آلاف شخص، كانت طبقت عليهم الحجر المنزلي الإلزامي، عقب انتهاء المدة. 

وصرح مدير خلية الأزمة في الاردن العميد مازن الفراية بأنه سيتم البدء بخطة إخلاء من تواجدوا داخل الحجر الصحي الإلزامي باستثناء فندق ريجنسي عمان، بسبب تفاوت تاريخ دخول المحجور عليهم صحيا داخل الفندق.

وأضاف وفق ما نقلته وسائل إعلام أردنية: "ملت خلية إدارة الأزمة بالتنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات العلاقة على إعداد خطة شاملة للأشخاص المحجور عليهم بالفنادق على مرحلتين". 

وذكر أن  المرحلة الأولى تبدأ الساعة السادسة صباحا الاثنين، ويتم خلالها إخلاء الأردنيين كافة من عمان والبحر الميت لمناطق سكناهم وإيصالهم لبيوتهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. طائرة إخلاء أردنية تقلع من ووهان الصينية إلى عمان

فلسطين تضع 55 مواطنا في الحجر الصحي وتكشف آخر تطورات كورونا

سلطنة عمان تمنع دخول مواطني أي دولة ظهر فيها كورونا إلى أراضيها

سلطنة عمان تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصحة الكويتية: القادمون من 7 دول إلى الحجر الإلزامي.. و21 للحجر المنزلي

شاهد.. الصور الأولى لانتشار الجيش الأردني لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

ارتفاع كارثي.. الولايات المتحدة تسجل 140 ألف إصابة بـ فيروس كورونا

كورونا ينتهي في هذا الوقت.. الأزهر: اعملوا بهذه الآية القرآنية ليزول البلاء

بعد الاستهزاء بملابسه.. شريف مدكور ينفعل على أحد متابعيه.. تفاصيل

بسبب أزمة كورونا.. شاب مصري في إيطاليا يضرب مثالاً في الجدعنة.. صور

تعرف على قيمة بدل المهن الطبية بعد زيادتها من الرئيس السيسي

شاهد.. دعاء شيخ الأزهر لرفع بلاء فيروس كورونا.. أفضل 73 كلمة ترددها في الكرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدره التريند.. طريقة تحضير بسكويت الـ 10 دقائق

الكوب السحري لتقوية المناعة

الكافيه في البيت.. طريقة عمل الموكا الساخنة