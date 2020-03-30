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مستشار الرئيس: زيادة مكافأة المهن الطبية تقدير من السيسى لجهود الجيش الأبيض

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:40 ص
الجيش الابيض المصرى
الجيش الابيض المصرى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية ، إن اجتماع   الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس الوزراء ومجموعة وزارية ناقش كل تفاصيل الاجراءات الحكومية  فى المرحلة الحاسمة التى تمر بها البلاد الان بخصوص فيروس كورونا .

واضاف  الدكتور محمد عوض تاج الدين ، فى تصريحات لبرنامج " صباح الخير يا مصر " المذاع على " القناة  الاولى المصرية " أن تقدير الرئيس والدولة هو تقدير المواطنين للقطاع الطبى والفرق الطبية لحماية مصر والمصريين .

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية ، إلى ان الفرق الطبية والقطاع الطبي على مدار التاريخ وفى كل المراحل الحاسمة ومراحل الاستقرار و حتى الحروب كانت تقدم خدمات جليلة جدا للوطن وشعبه .

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية ، أن حماس الفرق الطبية واستعدادهم والعمل فى كل مكان ليل مع نهار لحماية الوطن فى مختلف المواقع شئ مشرف جدًا.

وأكد أن قرار الرئيس بزيادة مكافأة الاطباء العاملين فى المستشفيات الحكومية  تعبر عن ثقة وتقدير واحترام ما يُسمى بالجيش الأبيض الذى يدافع عن مصر فى هذه المرحلة المهمة .

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