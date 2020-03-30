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أخبار العالم

أحدث مصابين قدما من دبي .. أثيوبيا تعلن آخر إحصائية لمصابي فيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 10:37 ص
وزيرة الصحة الاثيوبية
وزيرة الصحة الاثيوبية
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على صالح
وصل عدد مرضى الفيروس التاجي في اثيوبيا إلى 21 حالة إصابة دون وقوع وفيات منذ انتشار المرض حتى الآن،  وفقا لما اعلنته وزاة الصحة في اديس ابابا 

وذكرت الوزارة الاثيوبية وفقا لبيان لها أن هناك حالات شفاء بين المصابين بالفيروس التاجي ولا توجد اي حالات وفاة 

وأضافت الصحة الإثيوبية أن الأخبار المزيفة المتعمدة يتم نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي وأن المعلومات الخاطئة يمكن أن تكون ضارة اجتماعيًا ونفسيًا. 

ونصحت الوزارة الجمهور أنه يمكن الحصول على معلومات دقيقة وحديثة عن حالة COVID 19 في البلاد من إدارة حكومية ذات صلة. كما دعت الشعب إلى مقاومة أولئك الذين ينشرون عمدًا معلومات كاذبة. 

وعلاوة على ذلك ، دعت الناس إلى الالتزام بتدابير الوقاية للحد من انتشار الفيروس. 

وفي الأسبوع الماضي ، اعتقلت إثيوبيا احد مدوني الفيديوهات على موقع يوتيوب زعم أن السلطات الحكومية أمرت بحفر 200 ألف مقبرة لضحايا فيروس كورونا في البلاد 

وفي غضون ذلك ، أعلنت وزارة الصحة الاثيوبية أن معهد الصحة العامة في الدولة أكد ايجابية اصابة اثنين آخرين بفيروس COVID 19، ما يجعل العدد الإجمالي للمرضى في البلاد 21.

واشارت الى انه تم تحديد أحدث المرضى المؤكدين على أنهم رجل يبلغ من العمر 38 عامًا و 35 عامًا من النساء ، وأن كلاهما سافرا إلى دبي، وهم الآن يتلقون المساعدة الطبية في المركز لمرضى COVID في العاصمة أديس أبابا. 

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الصحة ، يتم تعقب أولئك الذين كانت لهم اتصالات أو مخالطات بهما. 

وأضاف البيان أن "هناك حاليًا سبعة عشر (17) حالة في مراكز العزل والعلاج حيث يتلقى أحد المرضى العناية المركزة

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