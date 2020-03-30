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فن

قيمتك إيه .. رسالة جديدة من أحمد فلوكس لمتابعيه

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:11 ص
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ميرنا محمود
نشر الفنان أحمد فلوكس صوره جديده له عبر موقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات و الصور" إنستجرام".

وكتب أحمد فلوكس علي الصوره قائلا : "القيمه .. كلمة كتير بنقولها لكن قليل اللي يعرف معناها ايه هيا قيمتك قليل جدا اللي يعرف قوتها
ايه هيا قيمة حياتك، قيمة اهلك ، قيمة ابوك وامك قيمة تعليمك قيمة بلدك قيمة ولادك قيمة اخواتك مراتك او خطيبتك قيمة تراث بلدك واثار بلدك قيمة اصحابك قيمة المهم تعرف تمن قيمتك طيب تعرف قيمة نفسك".

وتابع : "حاولت في مرة تدور جوا نفسك علي كل دول .. في مقولة بتتقال وهيا معرفش قيمتي غير لما بعدت عنه او رحت منه.. طيب لو قيمتك راحت هتعرف تعيش لو راح اغلي شيء عندك ابوك امك اخوك نفسك هتعرف تعيش قبل ما تعرف تعمل اي حاجه دور علي قيمتك جوا نفسك القيمة مش بالفلوس".

واسترسل : "دراعك قيمتك بس في الصح في الشغل تفكيرك قيمتك تعليمك قيمتك بلدك واهل بلدك.. دور علي الحاجه الحلوة اللي جواك وصدقني هتلاقي قيمة كل حاجه انتا عايش فيها وهتعرف معناها ومعني الكلمة دي قيمتي".

وجاءت التعليقات كالاتي:

حب نفسك هي القيمه الحقيقية ولو خسرتها ما عاد اي شيء تملكه له قيمه

كلام جميل والواحد لازم يعرف قيمته

صباح الفل عليك وعلي كلامك الجميل

حبيت الكلام دا اوي
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