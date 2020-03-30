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أخبار البلد

بنك مصر يتيح شراء شهادة ابن مصر في الـATM و واتس اب

الإثنين 30/مارس/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى
حرص بنك مصر،على إضافة إمكانية شراء شهادة ابن مصر من خلال ماكينات الصراف الآلي والواتس اب،حرصًا علي سلامه عملائه،حيث ينفرد البنك بهذه الخدمة حصريًا لعملائه لتوفير سبل آمنة وسهلة للتعامل من خلال شبكة صراف آلي منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وكان بنك مصر قد أصدر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة. ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

والقنوات المتاحة للعملاء للحصول على الشهادة، بالنسبة لعملاء البنك القائمين، يتم اضافة المبالغ المراد ربطها الي الحساب عن طريق تحويل بنكي لحساب العميل  بالبنك، طلب ربط الشهادة عن طريق القنوات الإلكترونية فقط (الإنترنت أو الموبايل البنكي، أو الموقع الاليكتروني للبنك، أو مركز الاتصال 19888، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عن طريق ماكينات الصراف الاّلى، أو الواتس اب علي رقم 0020219888) مع  التأكيد على عدم زيارة الفرع لمنع التكدس حفاظًا علي سلامة العملاء وسلامة العاملين بالبنك، سيتم إرسال رسالة تأكيد الربط في اليوم التالي علي أقصي تقدير. 

أما بالنسبة للعملاء الجدد يتم التحويل من بنك العميل الي بنك مصر على حساب رقم: Ibn Masr 1000290000000030 
 مع التأكيد على اضافة الغرض من التحويل (ربط شهادة ابن مصر، ورقم بطاقة العميل، ورقم محمول العميل) ولن يتم قبول التحويل دون البيانات المطلوبة، وسيتم إرسال رسالة تأكيد استقبال الطلبات في اليوم التالي ولن تقبل الإيداعات النقدية لربط الشهادات.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلائم مع هذه الاحتياجات.

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