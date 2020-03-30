ماذا فعلت تعليم القاهرة لحماية تجمعات تسليم شرائح تابلت أولى ثانوي من انتشار كورونا

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، انه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدأ تسليم شرائح التابلت لطلاب اولى ثانوي بالادارات التعليمية اعتبارا من اليوم ، وفق إجراءات منظمة .





وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن عمليات التسليم تتم بحضور مندوبي شركات الاتصالات في 32 ادارة تعليمية علي مستوى القاهرة ، لتسليم الشريحة لطلاب الصف الأول الثانوي ، منعا لتزاحم اولياء الامور علي السنترالات.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن هناك تعليمات رسمية توصي بأن تتم عمليات التسليم مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة منعا للتزاحم خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إنه تم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة المدير العام وتحت اشرافه وعضوية كل من: وكيل الإدارة، ،ومسئول التطوير ،،ومسئول التوريدات والاحصاء، ،وأفراد الأمن بالإدارة بالتنسيق مع من مسئول الشركة لتنفيذ آلية التسليم .





وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والأمنية في عمليات التسليم ، تتمثل في : اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول منظم ولمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء داخل مقر المركز ( المدرسة ) ، و إخطار الطلبة بالموعد والمكان والتشديد علي عدم التكدس واتباع الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية