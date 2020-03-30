AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ماذا فعلت تعليم القاهرة لحماية تجمعات تسليم شرائح تابلت أولى ثانوي من انتشار كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 12:19 م
تسليم شرائح التابلت
تسليم شرائح التابلت
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد  محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، انه تنفيذا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدأ تسليم شرائح التابلت لطلاب اولى ثانوي  بالادارات  التعليمية اعتبارا  من اليوم ، وفق إجراءات منظمة .

وأوضح مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن عمليات التسليم تتم بحضور مندوبي  شركات الاتصالات  في 32  ادارة تعليمية  علي مستوى القاهرة ، لتسليم  الشريحة  لطلاب الصف الأول  الثانوي ، منعا  لتزاحم اولياء الامور  علي  السنترالات.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أن هناك تعليمات رسمية توصي بأن تتم عمليات التسليم مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والوقائية اللازمة منعا للتزاحم خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إنه تم تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية برئاسة المدير العام وتحت اشرافه وعضوية كل من: وكيل الإدارة، ،ومسئول التطوير ،،ومسئول التوريدات والاحصاء، ،وأفراد الأمن بالإدارة بالتنسيق مع من مسئول الشركة لتنفيذ آلية التسليم .

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية والأمنية في عمليات التسليم ، تتمثل في : اختيار مدرسة بكل إدارة لتكون مركزا لتوزيع الشرائح وفق جدول منظم ولمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء داخل مقر المركز ( المدرسة ) ، وإخطار الطلبة بالموعد والمكان والتشديد علي عدم التكدس واتباع الإجراءات الأمنية والوقائية والصحية 
وحضور ولي الأمر ، وإخطار الجهات الأمنية للمساعدة في  توفير عوامل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلبة ، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الصحية والأمنية وتوفير  والمطهرات  ، وتعقيم  المدرسة التي تم اختيارها كمقر لتسليم شرائح التابلت لطلاب اولى ثانوي ، والتأكد من الحفاظ علي المسافات أثناء  التسليم وقياس درجات الحرارة عن بعد قبل دخول المدرسة مقر اللجنة ، و عدم السماح لغير المنوط بهم دخول المدرسة مقر اللجنة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير تعليم الإسماعيلية يعلن : غدا الخميس بدء تسليم أجهزة " التابلت التعليمي " للصف الأول الثانوي

التعليم تتيح رابط استمارة التقدم الالكتروني لامتحانات الدبلومات الفنية 2020...طالب يحاول الهرب بورقة إجابة الجبر فى إعدادية بنها.. ختام 2 ثانوي بالفيوم

بعد توزيع التابلت عليهم.. التعليم: خط إنترنت هدية مجانية لطلاب أولى ثانوي

وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يعقد اجتماعا لمديري الإدارات التعليمية لمناقشة الاستعدادات للامتحان الإلكتروني التجريبي للصف الأول الثانوي

المصرية للاتصالات: غدا بدء تسليم شرائح التابلت في الإدارات التعليمية

"بالكمامة والجوانتي" إدارة القاهرة الجديدة تبدأ عمليات تسليم شرائح تابلت أولى ثانوي

ترشيحاتنا

بدون مكياج وبملابس كاجوال.. هنا الزاهد تخطف الأنظار برفقة زوجها

مستوى وضيع وماضٍ فاضح .. شاهد رسالة نارية من شيما الحاج لإعلامية شهيرة

السلطات لم تعلنها رسميا.. الوفيات في الصين 10 أضعاف بسبب كورونا

أخبار السعودية اليوم.. قرارات جديدة لمواجهة كورونا.. عالم سعودي يكشف موعد انتهاء الفيروس.. وإدانات عربية وعالمية لاستهداف المملكة بصاروخين باليستيين

الزمالك لمك بعد ما رفضوك فى الأهلي.. محمد صلاح يفتح النار على الحضري

ضعى منديلا مبللا في الغسالة.. النتيجة مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. درة تتألق فى أحدث ظهور لها

تخفيض اسعار سوزوكي suzuki في مصر و طرح عروض تقسيط جديدة .. صور

سوزوكي suzuki تعلن تخفيض أسعارها اليوم في مصر .. صور