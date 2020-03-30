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تعليم

وزير التعليم: المدارس الخاصة ليست ملزمة برد المصروفات للأهالي

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:27 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المدارس الخاصة ليست ملزمة إطلاقًا بإعادة المصروفات لأولياء الأمور في فترة تعليق الدراسة.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن هناك قانونًا يحكم التعاقد بين الطرفين، ويختلف من مدرسة لمدرسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذا الموضوع لن تنظر فيه الوزارة قبل نهاية شهر أغسطس القادم بعد أن تكون تداعيات كورونا وتعليق الدراسة قد هدأت، مؤكدًا أن الوزارة مُنشغلة في الوضع الحالي بقضايا أكثر أهمية وخطورة.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الموضوع سيحتاج إلى دراسة مُستفيضة، ومفاوضات لإرضاء جميع الأطراف، فهو أمر ليس له حلول سهلة لأنه موضوع ليس بسيطًا.

وعلى جانب آخر.. وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تصرف المديريات التعليمية المكافأة الخاصة بامتحانات النقل للمعلمين قبل الأول من مايو.

وأوضح وزير التربية والتعليم في بيان رسمي له، أن هذا القرار يأتي كمساهمة من الوزارة في الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا بسبب فيروس كورونا.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن ذلك يأتي تلبية لرغبة جموع المعلمين في صرف مكافأة الامتحانات، بعد توقف الدراسة في المدارس واعتبار المناهج التي تم تدريسها حتى 15 مارس 2020 هي التي يتم فيها الامتحانات أو المشاريع البحثية.
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