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تعليم

لطلاب أولى ثانوي .. 10 خطوات لتفعيل شريحة التابلت بعد استلامها

الإثنين 30/مارس/2020 - 01:36 م
شريحة التابلت
شريحة التابلت
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ياســـمين بدوي
نظمت اليوم مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية ، عمليات تسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي .

حيث حددت المديرية مدرسة في كل ادارة تعليمية لتسليم شرائح التابلت للطلاب ، وذلك بعد الاطمئنان التام على تعقيم هذه المدارس بشكل محترف ، إلى جانب إتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والإحترازية الصحية اللازمة لضمان عدم وجود أي تزاحم منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد لطلاب اولى ثانوي الخطوات الواجب اتباعها لتفعيل شريحة التابلت بعد استلامها وتشغيل خدمة الانترنت من خلالها ، وذلك وفقا لما تم إعلانه في المديريات والادارات التعليمية اليوم :

- ركب الشريحة في التابلت 
- اضغط علي أيقونة الضبط الموجودة في التابلت
- اضغط علي الاتصالات
- اضغط علي شبكات الهواتف المحمولة
- اضغط علي اسماء نقاط الوصول
- اضغط علي إضافة
- اكتب في الاسم TE Internet
- اكتب في APN :
Internet.te.eg
- ثم اضغط على الثلاث نقاط الموجودة في الاعلي
- اضغط علي حفظ
- اضغط علي الدائرة حتي تصبح لونها ازرق

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبي (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما يؤدي  طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي في مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
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