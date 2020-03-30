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أخبار البلد

النقل: تشغيل قطار مميز غدا من الزقازيق للقاهرة لتخفيف الزحام

الإثنين 30/مارس/2020 - 02:17 م
قطار سكة حديد
قطار سكة حديد
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أحمد أبوشوشة
أعلنت وزارة النقل أنه بخصوص الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن حدوث بعض التكدسات في قطار رقم 944 القادم من الزقازيق للقاهرة صباح اليوم فقد وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير على الفور قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز باكر  من الزقازيق للقاهرة خلف هذا القطار لتخفيف الزحام.

وأشار بيان للوزارة أن السكة الحديد ستعلن اليوم عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخل القطارات خلال هذه الفترة.

واكدت وزارة النقل انها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة  لامن وسلامة الركاب.
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