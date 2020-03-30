بعد حديث ترامب.. اعتماد أدوية أمريكية جديدة لعلاج كورونا

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رسميا، باستخدام دواء كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين، كعلاج لفيروس كورونا المستجد، لكن في المستشفيات فقط، وذلك كحل مؤقت لحين العثور على عقار يقضي على الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة فويس أوف أمريكا.



ويعد كلوروكين وهيدروكسيكلوروكين عقارين مضادين للملاريا يعلّق عليهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمالا كبيرة.



وأكدت وزارة الصحة أن إدارة الغذاء والدواء أعطت الضوء الأخضر من أجل "أن يقوم الأطباء بتوزيع ووصف (هذه العلاجات) للمرضى المراهقين والراشدين المصابين بكوفيد 19 والذين يعالجون في المستشفيات، بشكل مناسب، عندما تكون التجارب السريرية غير متوفرة أو ممكنة".



وأشاد الرئيس الأمريكي في 24 مارس بهذا العقار قائلا إن "هناك فرصة حقيقية لأن يكون له أثر هائل. سيكون بمثابة هبة من الله إذا نجح".



ويدافع الطبيب الفرنسي ديدييه راوولت المثير للجدل عن هذا الدواء وقدم دراسات عنه لم تقنع تماما المجتمع العلمي.



وأحصت الولايات المتحدة أكثر من 140 ألف إصابة و2489 وفاة بفيروس كورونا، وفق جامعة جونز هوبكينز.



