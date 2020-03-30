البنك المركزي: 13.5% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج خلال 6 أشهر

ارتفع إجمالي التحويلات الجارية من العاملين المصريين بالخارج في النصف الأول من العام المالي الجاري، إلى 13.6 مليار دولار مقارنة بـ12 مليار دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار، وبمعدل نمو قدره 13.5%.





وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، عن أداء ميزان المدفوعات عن النصف الأول من العام المالي الجاري، إن ميزان التجارة البترولي حقق عجزًا بقيمة 733.3 مليون دولار في أول 6 أشهر من العام المالي الجاري مقارنة بفائض قدره 150.8 مليون دولار بنفس الفترة المناظرة من العام السابق له، نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية بقيمة 5 مليارات دولار مقارنة بـ 6 مليارات دولار في نفس الفترة من العام المالي الماضي؛ بسبب تراجع صادرات البترول الخام ومنتجاته رغم ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي.





وتراجع ميزان الورادات البترولية بصورة طفيفة إلي 5.8 مليار دولار مقارنة بـ 5.9 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي لتراجع الورادات من المنتجات البترولية بسبب إيقاف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي الماضي وارتفاع واردات خام البترول.





وانخفض الفائض في الميزان الخدمي إلي 6.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي بقيمة مليار دولار واجد.



