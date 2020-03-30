AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نتائج الفحص الثالث تحسم الجدل حول إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

الإثنين 30/مارس/2020 - 07:46 م
المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت نتائج ثالث فحص أجرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن فيروس كورونا عدم إصابتها بالفيروس بعد أن جاءت سلبية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المستشارة ميركل ستواصل العمل في الأيام القادمة من المنزل أيضا.

وتخضع ميركل للعزل الذاتي منذ 22 مارس بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد .

ويعد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا هو أول زعيم عالمي يتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

في وقت سابق، ذكرت وكالة  "فرانس برس" الفرنسية أن وفيات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت حاجز الـ 35 ألف شخص.

وأضافت الوكالة أن هناك أكثر من 700 ألف إصابة بفيروس كورونا معلنة بشكل رسمي حول العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاجل .. وضع أنجيلا ميركل في الحجر الصحي بسبب كورونا

في الحجر الصحي .. تفاصيل جديدة حول إمكانية إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

بعد إجراءات ألمانيا لمواجهة كورونا.. شوارع برلين تخلو من المارة

خطوة جديدة من الحكومة الألمانية لمواجهة فيروس كورونا

وزير ألماني يكشف تفاصيل جديدة عن صحة ميركل بعد الاشتباه في إصابتها بكورونا

ألمانيا: عدم إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

شاهد.. أنغام الموسيقى الراقية تثلج قلوب سكان مدينتى والرحاب وقت الحظر

دعت المواطنين للبقاء بالمنزل.. الصحة العالمية توجه رسالة لـ للأطقم الطبية بمصر

بعد إصابة مستشارته بـ كورونا.. نتنياهو يقرر الدخول في الحجر الصحي

موعد هبوط سعر البنزين في مصر لهذا الرقم.. اقتصادية النواب تكشف

رغم هجوم الحضري العنيف عليه.. محمد الشناوي يكتسح السد العالي.. هكذا

الصحة : 41 حالة وفاة.. وزيادة المعامل لإجراء تحليل فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اول ظهور لـ نجل النجم العالمي دريك .. صور

كانت زرقاء.. تعرف على حكاية أشهر ميادين القاهرة وسر تسميته بـ العتبة الخضراء

هنتعشى إيه النهاردة.. أصابع السمك بالسمسم مع صوص التاراتارا وشاى الكرك