نتائج الفحص الثالث تحسم الجدل حول إصابة أنجيلا ميركل بفيروس كورونا

كشفت نتائج ثالث فحص أجرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن فيروس كورونا عدم إصابتها بالفيروس بعد أن جاءت سلبية.





وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المستشارة ميركل ستواصل العمل في الأيام القادمة من المنزل أيضا.





وتخضع ميركل للعزل الذاتي منذ 22 مارس بعد مخالطتها طبيبا مصابا بفيروس كورونا المستجد .





ويعد بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا هو أول زعيم عالمي يتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.





في وقت سابق، ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية أن وفيات فيروس كورونا حول العالم تجاوزت حاجز الـ 35 ألف شخص.



