مدرب صن داونز يدعم المصريين ضد فيروس كورونا .. فيديو

وجه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي رسالة دعم للشعب المصري في مواجهة فيروس كورونا.
وقال موسيماني في فيديو نشره المنسق العام للفريق خالد علي: على الشعب المصري توخي الحيطة والحذر.
وطالب الجميع في مصر بتنفيذ كل الإجراءات اللازمة التي تطالبهم بها الحكومة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.