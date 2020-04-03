سويسرا تعلن عن وفاة 67 مصابا بفيروس كورونا خلال الليلة الماضية

وقد أعلنت سويسرا، أمس الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا قد وصل إلى 432 حالة وفاة.









وأشارت السلطات الصحيفة في سويسرا إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ 18267 إصابة حتى الآن؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.



