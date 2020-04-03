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سويسرا تعلن عن وفاة 67 مصابا بفيروس كورونا خلال الليلة الماضية

الجمعة 03/أبريل/2020 - 09:24 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
عرضت قناة« تن» خبرا عاجلا يفيد بأن سويسرا أعلنت وفاة 67 مصابا بفيروس كورونا خلال الليلة الماضية.

وقد أعلنت سويسرا، أمس الخميس، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا قد وصل إلى 432 حالة وفاة.


وأشارت السلطات الصحيفة في سويسرا إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد قد بلغ 18267 إصابة حتى الآن؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها.


وقد كشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي اقتربت من تسجيل المليون إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات تجاوز الـ 48 ألف حالة وفاة حتى الساعات الأولى من اليوم، الخميس.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 950425 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 48276 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 202617 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة ثم سويسرا.

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