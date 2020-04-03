ميدو: محمد صلاح لن يشارك مع منتخب مصر بأمم إفريقيا في حالة واحدة





وقال ميدو لصحيفة " ذا صن" الإنجليزية:" محمد صلاح من حقه أن يشارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، وليس من حق ليفربول منعه".





وأضاف:" لوائح الفيفا تمنع ليفربول من حرمان مشاركة محمد صلاح في كأس الأمم الإفريقية".





وتابع:" سبب واحد يمنع محمد صلاح من المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وهو رفض اللاعب نفسه".





وواصل:" أتمنى أن يشارك محمد صلاح ايضا، في أولمبياد طوكيو المقبلة".





وكانت تقارير إنجليزية تحدثت عن إمكانية غياب محمد صلاح عن ليفربول 4 شهور، خلال الموسم المقبل، حال مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وأولمبياد طوكيو.

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الأسبق، أن فريق ليفربول لن يستطيع حرمان النجم المصري محمد صلاح من المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، حال تأهل الفراعنة.