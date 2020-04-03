بوتين يتخذ قرارا جديدا بسبب فيروس كورونا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو عن الإجراءات الجديدة التى تمت فى روسيل لمواجهة فيروس كورونا، وكان من بينها قرار الرئيس الروسي بوتين بمدد العطلة بروسيا حتى نهاية أبريل.
وقد مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة العطلة المدفوعة الأجر حتى نهاية الشهر الحالي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.
وأعلن في كلمة للشعب الروسي منح صلاحيات إضافية لرؤساء الأقاليم لفرض إجراءات مشددة عند الحاجة إليها.
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء المصري لمواجهة كورونا :
*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي ما بعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ آلاف جنيه وتنتهي بالحبس.