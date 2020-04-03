بوتين يتخذ قرارا جديدا بسبب فيروس كورونا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو عن الإجراءات الجديدة التى تمت فى روسيل لمواجهة فيروس كورونا، وكان من بينها قرار الرئيس الروسي بوتين بمدد العطلة بروسيا حتى نهاية أبريل.





وقد مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة العطلة المدفوعة الأجر حتى نهاية الشهر الحالي لمنع تفشي فيروس كورونا في البلاد.





وأعلن في كلمة للشعب الروسي منح صلاحيات إضافية لرؤساء الأقاليم لفرض إجراءات مشددة عند الحاجة إليها.



