كاسميرو: زيدان قدوتي.. ونفكر في الفوز بـ معركتنا ضد كورونا وليس الليجا





وقال كاسميرو في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "نريد الفوز بالدوري ودوري الأبطال ، لكنني لا أفكر في ذلك الآن ، أفكر في التغلب على هذا الفيروس، نريد الفوز بقتالنا أمامه، إنها أوقات صعبة."





وعند سؤاله عن قدوته في كرة القدم، قال كاسميرو: "لطالما كان لدي قدوة واحدة، وهو يُدعى زيزو، وهو أيضًا مدربي."





يذكر أن الدوري الإسباني قد تم إيقافه لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أكد البرازيلي كاسميرو، متوسط ميدان نادي ريال مدريد الإسباني أن هذا الوقت ليس مناسبًا للتفكير في الفوز ببطولة الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، وإنما الفوز بالمعركة أمام فيروس كورونا.