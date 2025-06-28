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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

غيرت تسريحة شعري.. كاظم الساهر يرد على ضجة اللوك الجديد|فيديو

كاظم الساهر
كاظم الساهر
سعيد فراج

كشف الفنان كاظم الساهر عن التفاصيل الخاصة بظهوره بلوك جديد ومختلف، والذى أثار من خلالها حالة من الجدل الواسع وتصدر به السوشيال ميديا. 

وقال كاظم الساهر فى تصريحات الى برنامج  et بالعربي : مافيش نيولوك، أنا بس غيرت تسريحة شعري. 

وعن تعاونه مع الجيل الجديد من الشعراء والملحنين قال كاظم الساهر : “أكيد ممكن، أنا موصي أصدقائي يدوروا لي على شعراء جدد لألبومي الجديد، ومفيش مانع أعمل ديو مع أصوات جديدة، لأن في فعلًا أصوات رائعة على الساحة الفنية”. 

كاظم الساهر يحيى حفلا غنائيا فى عمان 

من ناحية أخرى يحيي الفنان كاظم الساهر، حفلا غنائيا فى عمان ، وذلك فى 14 اغسطس المقبل، وذلك وسط حضورا جماهيريا كبيرا.

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان كاظم الساهر، المرتقب في مدينة إسطنبول التركية، تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني.

وجاء أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في تركيا بين الفئات السعرية التالية: (4007.36 جنيه مصري، 5137.64 جنيه مصري، 10532.16 جنيه مصري، 16183.57 جنيه مصري، 21321.21 جنيه مصري، 32110.25 جنيه مصري، 42899.29 جنيه مصري، 54202.10 جنيه مصري).

ويحيي كاظم الساهر، حفل غنائي في مدينة إسطنبول التركية، يوم 9 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف.

ألبوم كاظم الساهر الجديد

وفي شهر فبراير 2024، طرح كاظم الساهر، ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "مع الحب"، وضم 13 أغنية رومانسية، جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب" عام 2016.

أحدث أغاني كاظم الساهر

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

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