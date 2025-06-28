ملك دهشان ومروان مسلماني يعلنان خطوبتهما علي انستجرام

أعلن الفنان الشاب واليوتيوبر مروان المسلماني عن خطوبته على البلوجر الشهيرة ملك دهشان، في أجواء عائلية مليئة بالبهجة، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة المهمة في حياته.

وشارك مروان جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صور من حفل الخطوبة، ظهر فيها برفقة خطيبته، وعلق على الصورة قائلًا: "مفاجأة مش كده ؟".

يذكر أن مروان المسلماني حقق نجاحا كبيراَ في مشاركته في رمضان الماضي بمسلسل "منتهى الصلاحية" بطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.