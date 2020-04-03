مع فريق صيني.. أطباء بنها يناقشون مستجدات البحث العلمي حول علاج كورونا عبر فيديو كونفرانس

شارك عدد من أطباء جامعة بنها في سيمنار علمي عبر "الفيديو كونفرانس" مع الفريق الطبي المسئول عن مكافحة فيروس كورونا بمدينة "ووهان" الصينية بإشراف الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون تنمية المجتمع والبيئة.





وضم الفريق الصيني نخبة متميزة من الأطباء من مستشفيات جامعة ووهان الذين عملوا على أرض الواقع ونجحوا في القضاء على هذا الفيروس.





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جاء السيمنار بحضور مجموعة من أطباء مستشفى جامعة بنها على رأسهم الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب البشري ببنها والدكتور طارق عيسوي مدير المستشفيات الجامعية والدكتور مجدى عمر رئيس قسم الأمراض الصدرية والدكتورة رانيا شاكر رئيس قسم طب المجتمع والدكتور محمد عبدالحميد أستاذ الكبد والأمراض المعدية.





استمر اللقاء قرابة الساعة باستخدام تقنية "الفيديو كونفرنس" كما تم تسجيل اللقاء لكى تستفيد منه المنظومة الصحية في مصر وبدأ اللقاء بكلمة لنائب مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة ووهان ثم وجهت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة كلمة شكر قصيرة.





فيما قام البروفيسور "جي واي" مدير العناية المركزة والحالات الحرجة بمستشفيات جامعة ووهان بتقديم الفريق الصيني تلاه عرض تقديمي بواسطة البروفيسور "اينفينج سونج" لتوضيح دور الطب الصيني وبعض العقاقير الطبيعية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.





وعرضت الدكتورة "شياوبى شين" نائب رئيس قسم الأمراض المعدية خبرتها في تشخيص وعلاج فيروس "كوفيد - 19".





كما شارك أيضا في اللقاء البروفسير "زوى يو" نائب مدير العناية المركزة والحالات الحرجة والبروفيسور "جينجين ليانج" أستاذ القلب ومدير مكتب التعاون الدولي ثم تلا ذلك مناقشة بين الجانبين والإجابة على أسئلة الجانب المصري.





من جانبه وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات الدولية المتينة التي تربط الجامعة المصرية بالجامعات الصينية في نقل خبرة الأطقم الطبية الصينية في مجابهة فيروس كورونا، والأنظمة الدوائية التي استخدمت بنجاح للحد من خطورته وذلك في إطار المبادرات التي تقوم بها جامعة بنها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العالم بالآونة الأخيرة.





وأضافت الدكتورة راندا مصطفى أن هذا اللقاء يأتي في ظروف حرجة تمر بها البلاد حيث إن أعداد المصابين بالفيروس في مصر لا تزال في تزايد، ونحتاج في هذه المرحلة تحديدًا أن يكون لدينا رؤية وخطة علاجية واضحة لمعالجة الفيروس والسيطرة عليه، مشيرة أن العلاقات الدولية لجامعة بنها تعد الأقوى والأكثر تنوعًا مع الجامعات الصينية.





وأضافت مصطفى أن جامعة بنها كانت أول من بادر بإرسال خطابات تضامن ودعم لعدد من الجامعات الصينية الصديقة أثناء اجتياح أزمة كورونا في الصين، مما كان له عظيم الأثر فى نفوس الجانب الصينى حيث ردت تلك الجامعات ومن بينها جامعة ووهان الصينية بخطابات شكر وتقدير لجامعة بنها على المساندة أثناء المحنة.





وأعربت عن تطلعها لرد الجميل وتوثيق العلاقات بين الجامعتين أكثر من ذي قبل، ويعد هذا اللقاء أحد ثمار هذه السياسة الحكيمة للجامعة.