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ديني

ستصلي عليك الملائكة.. احرص على هذا العمل قبل أو بعد صلاة الفجر ولا تتركه مثل الكثيرين

السبت 04/أبريل/2020 - 02:01 ص
ستصلي عليك الملائكة..
ستصلي عليك الملائكة.. احرص على هذا العمل قبل أو بعد الصلاة
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أمل فوزي
قال الشيخ عبد الرحمن ياسين عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ، أن هناك عملًا يجعل الملائكة تُصلي على الإنسان وتستغفر له، فيما يستهين به الكثير من الناس ويتركونه.

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وأوضح «ياسين» عبر الصفحة الرسمية مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أراد أن تًصلي عليه الملائكة وتستغفر له فعليه أن يمكث أو على الأقل يقضي وقتًا في مُصلاه وذلك في انتظار الصلاة أو بعدها، أي قبل أو بعد صلاة الفجر.

واستشهد بما ورد في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «المَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، مَا لَمْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، لاَ يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَةُ تَحْبِسُهُ، لاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا الصَّلاَةُ» .

وأضاف أن الصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار للناس والدعاء لهم، منوهًا بأن هذا فضل عظيم لمن انتظر الصلاة أو جلس في مُصلاه بعدها، حيث إنه يكون في صلاة، والملائكة تصلي عليه وتستغفر له مالم يحدث أو يؤذي كما جاء في اللفظ الآخر، هذا فيه فضل عظيم، التبكير إلى الصلاة، وانتظارها، وإذا جلس بعدها لقراءة القرآن أو غيره هو على خير.

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