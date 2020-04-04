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فن

فريق وسط البلد يطرح كليب ارقص مع الدنيا.. شاهد

السبت 04/أبريل/2020 - 03:00 ص
فريق وسط البلد
فريق وسط البلد
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محمد نبيـل
طرح فريق وسط البلد أغنية جديدة بعنوان ارقص مع الدنيا بطريقة الفيديو كليب على موقع يوتيوب، فى دعمه لمساندة الحجر الصحي المنزلي المتبع حاليا في مصر.


وعلق نشر هاني عادل عضو الفريق على الكليب قائلا: انك تعمل trend دي حاجه وانك تعمل اغنيه حلوه انت وانت بتسمعها تتبسط انك كنت مشارك فيها دي حاجه تانيه ... الاغنيه ديه من النوع الثاني انا بعملها share علشان حاببها ... #ارقص_مع_الدنيا

وأضاف هاني عادل عبر صفحته على موقع فيس بوك: شكرا لكل اللي ساعد علي ان الاغنيه تطلع حلوه ... هشكركم بالتفصيل واحد واحد في post تاني .... بس دلوقتي انا حابب اشارك كل المحظورين حاجه تفكركم بشكل شوارع مصر الحلوه .... شوارعنا ... شوارع وسط البلد

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