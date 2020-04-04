أمين الفتوى: رأي الأطباء سيحدد إمكانية صيام شهر رمضان في ظل استمرار كورونا

كشف الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، وأمين الفتوى فى دار الإفتاء المصرية، الموقف الدينى من صيام شهر رمضان خلال أزمة كورونا، موضحا:"مفتي الجمهورية الدكتور شوقى علام اجتمع ببعض الأطباء المتخصصين فى هذا الأمر وهم من سيحددون الفئات العمرية التي يمكنها الصوم في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ومن لا يتناسب معه الصيام، فالأهم هو صحة الإنسان.





وتابع عاشور خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"،:"بعد أن نأخذ رأى الأطباء فسوف نقوم بإصدار فتوى شرعية بشأن الصيام، لافتا إلى أنه عندما ينتهى هؤلاء الأطباء من آرائهم سننظر إلى الأمر، وسوف نصدر فتوى شرعية بناءً على آراء هؤلاء الأطباء المختصين فى هذا الأمر قريبًا.





وأشار إلى أن هذا الظروف الحالية تستوجب الأخذ بآراء علماء الدين والمختصين في العمل الطبي، متمنيا من الله ان يرفع البلاء .





وأكدت وزارة الصحة والسكان عدم صحة ما تم تداوله من أرقام وإحصائيات خاصة بمرضى فيروس كورونا (كوفيد-١٩) في مصر، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، نافية بذلك صلة الوزارة بتلك الإحصائيات المتداولة والتي تحمل شعار وزارة الصحة والسكان.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن كل هذه المستندات غير صحيحة و منسوبة كذبًا لوزارة الصحة.





وناشد مجاهد، كافة المصريين عدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية وخاصة في هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به البلاد، مؤكدًا أن الوزارة تعلن كافة الأرقام والتفاصيل بشكل رسمي ودقيق وبمنتهى الشفافية وتحت إشراف منظمة الصحة العالمية.





وتهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية التي تداولت تلك المستندات الخاطئة، تحري الدقة الشديدة فيما ينشر من معلومات والرجوع إلى المصادر الرسمية ونشر الأرقام الرسمية الصادرة عن البيانات الرسمية للوزارة، وذلك لمنع إثارة البلبلة والقلق والفزع لدى المواطنين.