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حوادث

إجراءات قانونية ضد 14 تاجر مخدرات غسلوا أموالا بـ250 مليون

السبت 04/أبريل/2020 - 03:22 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في رصد وتتبع نشاط أربعة عشر عنصرا إجراميًا (مقيمين بمحافظة مطروح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء الأراضي والعقارات الفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي ( 250 مليون جنيه) تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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