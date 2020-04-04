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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 73 متهما في قضية فض اعتصام رابعة لـ 2 مايو

السبت 04/أبريل/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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أحمد مهدى
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، رئيس محكمة الجنايات، اليوم، السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " فض اعتصام رابعة"، لجلسة 2 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
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