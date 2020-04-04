إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. اجتماعات وقرارات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفو جرافًا سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 28 مارس حتى 3 أبريل 2020، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.





وجاء في الإنفوجراف أنه تمت الموافقة على عدد من القرارات، تشمل الموافقة على إجراء حركة ترقيات بكافة الوحدات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية، وكذا الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية التي يعتبر قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لها، وكذلك الموافقة على السير في إجراءات الحصول على التمويلات والمنح الآتية لصالح وزارةالمالية فيما يخص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ودعم القطاع الصحي، فضلًاعن الموافقة على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية والتي تنص على أن يتمتركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة، مع إلغاء نظامالممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي. كما شملت القرارات أيضًا وفقًا للإنفوجراف، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة (88.6) فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمحافظة السويس، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة مدفن صحيللمخلفات الصلبة، فضلًا عن الموافقة على اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات والذي تضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات المُستحقة للمتعاقدين والتي تبلغ نحو 172 مليون جنيه، وكذلك الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية بشأن توفيق أوضاع 74 كنيسة ومبنى، ليصبح عدد الكنائس والمبانيالتي تم توفيق أوضاعها 1568 كنيسة ومبنى تابعًا، هذا بجانب الموافقة على اعتمادالقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 22 مارس 2020، بشأن الإسناد للشركات لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثماراتالتي تم إنفاقها لعدد 17 مشروعًا لجهات مختلفة، بالإضافة إلى الموافقة على مشروعقانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان،لمدة سنتين أخريين.





وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على نقل أصول محطة محولات مدينة دمياطللأثاث، إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لربطها بالشبكة القومية للشركة، على أنتظل الأرض المقام عليها المحطة ملكًا لمحافظة دمياط، فضلًا عن موافقة سيادته على توفير200 مليون جنيه لرفع كفاءة محطات الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي، وكذاتوفير300 مليون جنيه لإنشاء وحدات المدابغ ضمن المرحلة الثانية لتسكين المستحقين بمبنى بديل ممن لم يتوفر لهم مساحات شاغرة بالمرحلة الأولى.





وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،أوضح الإنفوجراف أنه تم عقد عدد من الاجتماعات، شملت اجتماعًا لمتابعة حركة العمل بالمصانع ومعدلات إتاحة مستلزمات الانتاج بها؛ للاطمئنان على توفير احتياجات المواطنين، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، فضلًا عن اجتماعمع وزيرة الصحة والسكان لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذلك اجتماع لمتابعة تداعيات ظهور فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، هذا بجانب عقدسيادته اجتماعًا مع وزيرة التجارة والصناعة ورئيس اتحاد الصناعات لمناقشة إجراءات دعم قطاع الصناعة خلال المرحلة الحالية، في ضوء تداعيات أزمة فيروس"كورونا" المستجد.





وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه الإنفوجراف، اجتماعًا لاستعراضعدد من مُؤشرات التعداد الاقتصادي الخامس، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتجارةوالصناعة، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك اجتماع لمتابعةموقف تنفيذ المشروعات في قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلكمع وزير الاسكان ونائب الوزير للمشروعات القومية، هذا بجانب ترأس سيادته اجتماع مجلس المحافظين لمتابعة كل من توافر السلع والمستلزمات الطبية، والالتزام الصارم بتطبيققواعد الحظر، وتنظيم أعمال صرف المعاش وشرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية والدولة للإعلام.





وشملت الاجتماعات أيضًا الاجتماع الأسبوعي، وقد تم فيه مناقشة إجراءات مواجهةتداعيات فيروس "كورونا"، وجهود توفير السلع بمناسبة شهر رمضان، والتوجيه بضبط الأسواق وعدم السماح بالتلاعب بالأسعار، فضلًا عن ترأس سيادته اجتماع اللجنةالعليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، لاستعراض الوضع الحالي والتدابير التي يتم اتخاذها لمواجهة تداعيات الفيروس، تمهيدًا لوضع عدد من البدائلالمقترحة للتعامل بشكل مرحلي مع الأزمة، وذلك بحضور عدد من الوزراء ومستشار رئيسالجمهورية لشئون الصحة والوقاية.



