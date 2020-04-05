وزير الكهرباء: مستمرون في تحصيل الفواتير

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، استمرارهم فى تحصيل فواتير الكهرباء بالكامل على مستوى الجمهورية؛ حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح شاكر، فى تصريحات لـ"صدى البلد، أن القطاع لا يملك رفاهية وقف تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء؛ لتتمكن الوزارة من الاستمرار فى تقديم الخدمة للمواطنين، وبنفس مستوى الخدمة، والوفاء بالتزاماتها داخليا وخارجيا .

وأشار شاكر إلى أن من يخاف من التعامل مع المحصلين وفرنا عدة منافذ تمكنهم من سداد الفاتورة أو شحن الكارت الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن المنافذ الإلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك للتيسير على المواطنين، ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد.

- بالنسبة لسداد فواتير الكهرباء يتم السداد من خلال:

أ‌- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).



ب‌ - 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

ج‌- فوري:

120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store)

· مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store).