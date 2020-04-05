AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزير الكهرباء: مستمرون في تحصيل الفواتير

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:07 ص
وزير الكهرباء: مستمرون
وزير الكهرباء: مستمرون فى تحصيل الفواتير
Advertisements
وفاء نور الدين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، استمرارهم فى تحصيل فواتير الكهرباء بالكامل على مستوى الجمهورية؛ حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح شاكر، فى تصريحات لـ"صدى البلد، أن القطاع لا يملك رفاهية وقف تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء؛ لتتمكن الوزارة من الاستمرار فى تقديم الخدمة للمواطنين، وبنفس مستوى الخدمة، والوفاء بالتزاماتها داخليا وخارجيا .

وأشار شاكر إلى أن من يخاف من التعامل مع المحصلين وفرنا عدة منافذ تمكنهم من سداد الفاتورة أو شحن الكارت الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع.

وكانت  وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن المنافذ الإلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك للتيسير على المواطنين، ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد. 

- بالنسبة لسداد فواتير الكهرباء يتم السداد من خلال:

أ‌-  الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).

ب‌ - 60 ألف نقطة تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).

ج‌-   فوري:

120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.

12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الإماراتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)

· مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store).

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

آيفون و أندرويد .. تطبيق لرؤية النجوم من خلال google earth على هاتفك

وزير الكهرباء يكشف لـ صدى البلد حقيقة تأجيل تحصيل فواتير مارس

هل تفعلها الحكومة.. وزير الكهرباء يكشف لـ صدى البلد حقيقة تحصيل نصف قيمة الفاتورة

لمواجهة كورونا.. قنوات لدفع وتحصيل فواتير الكهرباء إلكترونيا

عداد مش بيفصل وتسهيلات فى الدفع وشحن بالموبايل.. خدمات الكهرباء الرقمية تتحدى كورونا

فوري والشركة القابضة للكهرباء تطلقان خدمة دفع فواتير الكهرباء إلكترونيا من المنزل

ترشيحاتنا

السعودية تضع القواعد العامة لدفن جثث المتوفين بـ فيروس كورونا

نجل المتوفاة بـ كورونا: الناس عاوزة ترمينا فى الزبالة.. فيديو

اخبار الفن .. اعتزال عادل إمام .. مقتل قصى الخولى .. فنانة شهيرة فى حالة حرجة.. وقرار مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكى

دكتور يزعم: طبق الفول المصري يعالج كورونا.. فيديو

وزير الكهرباء: مستمرون في تحصيل الفواتير

صحيفة بريطانية تسرب خطاب الملكة إليزابيث الثانية بشأن كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاكتشاف المبكر للسرطان.. ابتكار طالبين مصريين مرشح للفوز بجائزة جينيس أولمبياد العالمية

بعد تحدي الشطة والليمون.. شباب فيسبوك يتحدون كورونا بـ القراءة

طريقة عمل بسكوت في 10 دقائق بطريقة احترافية