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المستشفيات الجامعية: 60 مريضا في المعهد القومي للأورام يتلقون الرعاية الطبية.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 08:21 م
المعهد القومي للاورام
المعهد القومي للاورام
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هاني حسين
قال الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن  المعهد القومي للأورام به 60 مريضا ويتلقون الرعاية الطبية ولم يتم إخراجهم من المعهد .

وأضاف  حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أنه  تم اتخاذ كافة الإجراءات  لمنع انتشار فيروس كورونا  وفق ارشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة.

وتابع حسام عبد الغفار:"  إجمالي عدد المستشفيات الجامعية  113 مستشفى بأكثر من 35 ألف سرير ، وفعلنا المرحلة الثانية من الخطة وهي تواجد اماكن في المستشفيات الجامعية للتعامل مع اصابات فيروس كورونا ".

وتابع حسام عبد الغفار:"  هناك 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية ونتائج تحليلهم كلهم سلبية والطواقم الطبية تقوم على تقديم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل".

واكمل حسام عبد الغفار:"  كل العاملين في المعهد يتم إجراء تحاليل فيروس كورونا لهم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العالمية ".

وتابع حسام عبد الغفار:"  نعيد تقييم الموقف  للتعرف على سبب حدوث إصابات بين الاطقم الطبية وتم عزل المصابين بفيروس كورونا وحالتهم الصحية جيدة  ولا تظهر أعراض على معظمهم.

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