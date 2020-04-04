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طلب عاجل من احمد موسى لمشاهديه على الهواء.. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 08:46 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة المصرية توفر كافة المستلزمات الطبية لكل الأطقم الطبية في مستشفيات العزل.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  لا تجري خلف الشائعات وخونة التنظيم الإرهابي وأبواق الجماعة الإرهابية".

وتابع " اناشد المواطنين بإرسال رسالة لي بأي مشكلة حال أي نقص فى المستلزمات الطبية بمستشفيات العزل".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأطباء والتمريض رقم واحد في التعرض للإصابة بفيروس كورونا؛ نظرا لاحتكاكهم اليومي مع مرضى فيروس كورونا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاطباء على مستوى العالم عرضة للإصابة بفيروس كورونا

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