احذر من القطط.. أحمد موسى يحذر من تطور خطير لنقل عدوى فيروس كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن علماء الصين أكدوا أن 15 % من القطط التي أجريت لها اختبارات في مدينة ووهان تبين أنها حاملة لفيروس كورونا.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "علماء الصين أكدوا أن القطط لم تكن حاملة لفيروس كورونا قبل تفشي الفيروس لكن بعد إجراء تحاليل لـ 102 قطة تبين أن 15 % منهم مصابة بفيروس كورونا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: إن "الصين تقول أن القطط أصبحت مصدرًا لانتشار فيروس كورونا".