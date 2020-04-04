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احذر من القطط.. أحمد موسى يحذر من تطور خطير لنقل عدوى فيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 09:04 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن علماء الصين أكدوا أن 15 % من القطط التي أجريت لها اختبارات في مدينة ووهان تبين أنها حاملة لفيروس كورونا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "علماء الصين أكدوا أن القطط لم تكن حاملة لفيروس كورونا قبل تفشي الفيروس لكن بعد إجراء تحاليل لـ 102 قطة تبين أن 15 % منهم مصابة بفيروس كورونا".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: إن "الصين تقول أن القطط أصبحت مصدرًا لانتشار فيروس كورونا". 

وأوضح الإعلامي أحمد موسى أن الأطباء والتمريض رقم واحد في التعرض للإصابة بفيروس كورونا؛ نظرا لاحتكاكهم اليومي مع مرضى فيروس كورونا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن الاطباء على مستوى العالم عرضة للإصابة بفيروس كورونا.
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