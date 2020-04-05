طالبان يقاضيان جوجل لانتهاك خصوصية بياناتهما الشخصية

قام طفلان من ولاية إلينوى برفع دعوى قضائية ضد شركة جوجل لجمعها بيانات ومعلومات شخصية للطلاب الذين يقومون باستخدام الخدمات والتطبيقات التعليمية التى تقدمها الشركة.









وبحسب موقع CNET فإن الدعوى المرفوعة من الطالبين تتضمن استخدام جوجل تطبيقاتها للحصول على معلومات ملايين من الطلاب كبصمة اليد والصوت وكذلك التعرف على الوجه وذلك من خلال استخدام خدمات وتطبيقات جوجل التعليمية.









وتحظر ولاية إلينوى استخدام أو جمع أى معلومات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، وذلك حسب قانون فيدرالى متعلق بحماية خصوصية الأطفال على شبكة الإنترنت.









وبفضل هذا القانون لا تستطيع أى شركة جمع أو الحصول على معلومات للاطفال بدون موافقة الآباء، وهو الأمر الذين لم يحدث مع هذين الطالبين ومع العديد من الطلاب من الطلاب، مما دفع والديهما برفع الدعوى.









وذكرت وكالة بلومبرج أن شركة جوجل تتمتع بالسيطرة الكاملة على ممارسات جمع البيانات واستخدامها والاحتفاظ بها من خلال خدمة G Suite for Education التعليمية، بما في ذلك بيانات بصمات الوجه والصوت واليد للأطفال، كما تستخدم هذه المعلومات بدون معرفة آبائهم، فيما قد رفضت الشركة التعليق على أمر الدعوى القضائية عندما قامت الوكالة بسؤالها عن ذلك.







