بسبب نشره معلومات مضللة عن كورونا .. جوجل تحذف هذا التطبيق

قامت شركة جوجل بحذف تطبيق Infowars من على متجرها Google Play Store، وذلك بسبب نشر التطبيق معلومات مضللة وإشاعات عن فيروس كورونا المتفشى في معظم دول العالم.





وقالت شركة جوجل إن المستخدمين الذين يستخدمون تطبيق Infowars لن يكون بإمكانهم الآن الدخول عليه، وأنه عند استخدامهم رابط التطبيق أو URL فستظهر لهم رسالة تخبرهم أن التطبيق لم يعد متاحا.





ووفقا لموقع Slash Gear فإن المعلومات المضللة والشائعات المتعلقة بوباء كورونا قد اجتاحت منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة الشائعات المتعلقة بظهور بعض العلاجات أو الأدوية التى تساعد على الشفاء من الفيروس رغم أن الفيروس حتى الآن لم يظهر له أى علاج.





وحذرت منظمات صحية دولية مثل منظمة الصحة العالمية من خطورة مثل هذه الشائعات التى ثبت أن بعضها قاتل عند تناول أحدهم دواءا خاطئا أو التصرف بشكل يعرض حياته للخطر.





وفي وقت سابق، قامت جوجل بمسح الأخبار الكاذبة المتعلقة بفيروس كورونا من خلال نتائج البحث الموجودة على محركها جوجل كروم





كما حظرت الشركة مئات التطبيقات التى تحمل اسم فيروس كورونا أو Covid-19 التى تشمل معلومات مزيفة، كما قامت شركات فيسبوك وأبل وأمازون بهذه الخطوات للحد من انتشار هذه المعلومات.



