تراشق بالألفاظ ووصلات ردح بين ريم البارودي وريهام سعيد.. الفنانة: أنا برقبتها.. والإعلامية ترد: في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع

ريم البارودي: أنا برقبة ريهام سعيد

ريهام سعيد: في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع مش أكتر





شهدت الساعات القليلة الماضية خلافًا حادًا بين الفنانة ريم البارودى والإعلامية ريهام سعيد بعد مكالمة مُسربة من ريم البارودى تسببت فيها ريهام سعيد على الرغم من أنه كانت تجمعهما الصداقة سويا منذ فترة كبير حتى خصتها فى برنامجها صبايا الخير بأزمتها مع الفنان أحمد سعد كما أن ريم البارودى كانت تدافع عن ريهام فى كل أزماتها الإعلامية.





نرصد القصة الكاملة للخلاف بين ريم البارودى وريهام سعيد الذى وصل إلى حد السُباب.





تداول رواد السوشيال ميديا، الساعات القليلة الماضية، مقاطع صوتية للفنانة ريم البارودي، وهي تسب الإعلامية ريهام سعيد، أثناء محادثة على واتسآب مع أحد الأشخاص.





وقالت ريم البارودي، في التسجيلات، "أنا برقبة ريهام سعيد.. بتقارن مين بمين يا أهبل.. كده هعتبرك أهبل بالنسبالي.. بص يا حبيبي ولا تستفزني ولا أستفزك بس متعملش نفسك صاحب حد ونبي وبعدين مش دي اللي معرفاك بيها .. ولا أي حاجة وأنا راضية كدة.. زينة جزمتها برقبة ريهام سعيد".









وتابعت "ونبي ابعتلها الفويسات، وحياة مرض أمك عندك.. بتدافع عن مين يا حبيبي.. مكروهة ربنا اداها كل حاجة وسلب منها كل حاجة.. عيب أما تقول عذر أقبح من ذنب.. انا بعمل فورورد للأخبار مش محتاجة إنك تقولي الكلمتين دول".





وقامت ريم البارودي، بكتابة ستوري عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، قالت فيه "فيه شخص اسمه خالد حاول يصالحني وعشان أنا قولت خيركم من بدأ بالسلام والصلح صالحته لكن طلعت غلطانة عشان هو وزميلته اللي مش شغالين في أي حته بقيت أنا شغلتهم.. استغفر الله العظيم".





رد فعل

بينما كان رد فعل ريهام سعيد مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، بإحدى فقرات برنامجها الموقوف، علقت فيه على سبب غدر من عاشرتهم واكلت معهم عيش وملح» بعدما قامت الفنانة ريم البارودي بسبها.





ووضعت ريهام سعيد، عنوانًا للفيديو الذي نشرته «اتعلموها بقي» في إشارة غير مباشرة إلى أزمتها مع ريم البارودي، وقالت «ريهام» في الفيديو «في ناس بتاكل معاك عيش وملح جوع مش أكتر.. مش عشان يكون في بينكم عشرة.. وترجع ناس تسأل باعني ليه أو باعتني ليه ما هي جعانة».





تعليق وحذف :

ولم تكتف ريهام بهذا الفعل بل نشرت صورة مع الفنانة ريم البارودى وعلقت على الصورة بكلمة واحدة هى: "العيش والملح".





وبعدها نشرت ريهام صورة جديدة لنفسها وعلقت عليها قائلة :"من تمام المروءة ان تنسي الحق لك وتذكر الحق عليك وتستكبر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك" وذلك فى رسالة توجهها الى الفنانة ريم البارودى بطريقة غير مباشرة.



