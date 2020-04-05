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أخبار العالم

وفا: قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل محافظ القدس

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، محافظ القدس عدنان غيث.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، موضحة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منزل المحافظ غيث في سلوان جنوب القدس المحتلة، وفتشته وعبثت بمحتوياته قبل اعتقاله.

يأتي ذلك بعد اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأول /الجمعة/ وزير شؤون القدس فادي الهدمي، وذلك بعد أن داهمت منزله في بلدة الصوانة في المدينة، وهي المرة الرابعة التي يتعرض فيها للاعتقال.

جدير بالذكر أن محافظ القدس اعتقل من قبل قوات الاحتلال 17 مرة منذ توليه منصبه، كما تمنعه إسرائيل من دخول الضفة العربية بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية
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