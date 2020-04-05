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أخبار العالم

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين لـ 226 حالة

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:43 ص
ارتفاع الإصابات بفيروس
ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين لـ 226 حالة
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم، الأحد، تأكيد 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 226 حالة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "سوا"، أعلن الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية في وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 226 حالة.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي بشأن فيروس كورونا، قال الشخرة إن: "الحالات التسعة الجديدة هي من بيتونيا وبرطعة وارفات وقطنة والجديرة وكفر عقب".

وأضاف: "سيتم إغلاق مستشفى الشهيد ثابت ثابت بطولكرم، وتحويله لعلاج مرضى كورونا".

ودعا الشخرة السلطات الصحية في غزة إلى ضرورة إرسال عينات الفحص إلى رام الله وعدم إرسالها إلى المختبرات الإسرائيلية.
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