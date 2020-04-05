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أصل الحكاية

أزمة في الكويت بسبب البصل وقرار عاجل من الدولة.. فما القصة؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:10 ص
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله قدري
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من داخل إحدى المولات التجارية الكبرى بالكويت، أظهر تدافع المواطنين على شراء البصل قبل ساعات من تطبيق الحظر الجزئي بالبلاد لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وكانت الكويت طبقت حظر التجول الجزئي من الساعة الخامسة مساءً وحتى الرابعة فجرًا، في إطار مواجهتها لأزمة انتشار _كوفيد - 19).

وظهرت خلال الفيديوهات المتداولة تكدس المواطنين على شراء البصل، بأعداد كبيرة دون مراعاة للإجراءات الوقائية، ومسافة المتر الواحد التي تشترطها منظمة الصحة العالمية بشأن انتقال فيروس كورونا.

وأمام تدافع المواطنين، قررت وزارة التجارة والصناعة في الكويت بقصر بيع البصل في سوق «الفرضة» على الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، وذلك ردًا على ما شهدته البلاد خلال اليومين الماضيين من ازدحامات غير «صحية» بسبب أزمة البصل.

وقالت صحيفة «الأنباء» الكويتية إن سوق الدولة المركزي للفاكهة والخضار على استعداد لاستقبال كميات ضخمة من البصل من السودان واليمن للإفاضة من هذا المنتج على السوق المحلية.

ووصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية بفيروس كورونا في الكويت 479 وعدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء وصل إلى 99، فيما بلغت عدد الوفيات إلى حالة وحيدة.
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