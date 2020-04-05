ارتفاع كبير في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا في الكويت.. تفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم، الأحد، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 556 حالة.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، في المؤتمر الدوري لوزارة الصحة حول مستجدات الفيروس، إن هناك 69 ألف إصابة خلال أسبوع في إقليم شرق المتوسط ، و21 ألف حالة شفاء.





وشدد السند على ضرورة النظافة العامة والتباعد الاجتماعي.





وأضاف: "حالات الشفاء داخل الكويت بلغت 99 حالة شفاء، بعد إعلان وزير الصحة الشيخ باسل الصباح صباح اليوم شفاء 6 حالات".





وكانت الكويت قد اعلنت، أمس السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع وصول الإصابات في البلد الخليجي إلى 479 حالة بزيادة 62 حالة جديدة.