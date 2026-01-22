قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جابوه من البيت.. معلم وعاملة ينقذان تلميذا من الرسوب في الامتحان بالقليوبية
مدبولي: التوسع في مشروعات الإنتاج المحلي من المواد البترولية وتوفير الفرص الاستثمارية
ترامب: التهديدات لأوروبا والشرق الأوسط وغيرهما بدأت تخمد
ترامب: نشكر الدول التي قبلت الانضمام إلى مجلس السلام
شبكة بريكس: الهند تدشن قوارب تعمل بالطاقة الشمسية لتعزيز السياحة البيئية
ترامب: مجلس السلام سيكون منصة قوية للتعاون الدولي
ترامب: تمكنا من القضاء على القدرات النووية لإيران
شوبير: جماهير الزمالك مثال للدعم الحقيقي في الأوقات الصعبة
الشخص بيعيش مرتين في حياته.. استشاري نفسي يوضح
الوزراء: مصر تخطو خطوات متقدمة في جودة التعليم وبناء مهارات المستقبل
محافظ أسوان: لجنة لفحص امتحاني الدراسات والعلوم للشهادة الإعدادية
العكلوك: آن الأوان لتحويل التضامن مع فلسطين إلى إجراءات اقتصادية
اقتصاد

قطع المياه 10 ساعات عن عدد من مناطق الجيزة.. المواعيد والأماكن

آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه عن عدد من المناطق، وهي: ميت عقبة – العجوزة – الدقي – أحمد عرابي ومتفرعاته.

 وذلك لمدة 10 ساعات، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 23 يناير 2026، وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24 يناير 2026.

سبب قطع المياه 

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه شرب قطر 800 مم، بناءً على طلب الهيئة القومية للأنفاق، نتيجة تعارض الخط مع مسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر، في المسافة من شارع السودان حتى شارع لبنان.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتؤكد الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يُرجى الاتصال بالخط الساخن 125، وذلك لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه للمواطنين.
 

