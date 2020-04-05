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اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:10 م
صدى البلد
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وكالات
أغلقت بورصة الكويت أولى جلسات تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 7ر10 نقاط ليبلغ مستوى 8ر4712 نقطة بنسبة صعود 23ر0%، وجرى تداول كمية أسهم بلغت 8ر81 مليون سهم عبر 4964 صفقة بقيمة نقدية 17ر20 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 4ر2 نقطة ليبلغ مستوى 7ر4029 نقطة بنسبة هبوط بلغت 06ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 3ر31 مليون سهم عبر 1505 صفقات بقيمة بلغت 9ر1 مليون دينار،  كما ارتفع مؤشر السوق الأول 3ر17 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5060 نقطة بنسبة صعود بلغت 34ر0% من خلال كمية أسهم بلغت 5ر50 مليون سهم عبر 3459 صفقة بقيمة نقدية بلغت 19ر18 مليون دينار.

في غضون ذلك انخفض مؤشر ( رئيسي 50 ) 7ر5 نقاط ليبلغ مستوى 8ر3926 نقطة بنسبة هبوط بلغت 15ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر26 مليون سهم عبر 1185 صفقة بقيمة 6ر1 مليون دينار.
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