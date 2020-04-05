تعرف على جديد صفقة لاوتارو وبرشلونة

يستمر ربط مهاجم انتر لاوتارو مارتينيز بالانتقال لتدعيم خط هجوم برشلونة في الموسم المقبل بشكل يومي.





وأعلنت تقارير إسبانية وإيطالية عن مستجدات بخصوص المفاوضات الثلاثية بين برشلونة وانتر، وكذلك اللاعب نفسه.





البداية من إيطاليا، حيث أعلن الصحفي المرموق نيكولا سكيرا عن تفاصيل لعرض برشلونة الجديد على لاوتارو.





ويعرض برشلونة 10 مليون يورو كراتب سنوي على المهاجم الأرجنتيني، مقابل 2 مليون يورو فقط يتقاضاها حاليا مع انتر، ويرفض الأخير زيادتها في عرض التجديد.





وتمسك انتر مجددا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب كاملة، حيث يرفض مدرب النيرادزوري أنتونيو كونتي الحصول على نيلسون سيميدو وجونيور فيربو في صفقات تبادلية.





وكشف الصحفي سكيرا أن لاوتارو ليس اللاعب الوحيد في انتر المطلوب في برشلونة، حيث يتابع النادي الكتالوني تطور المدافع الشاب أليساندرو باستوني أيضا.

في المقابل، أعلنت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن عرض انتر لتجديد عقد لاوتارو، لا يلقى الترحيب من اللاعب ماليا.





ويتمسك المهاجم الأرجنتيني بالرحيل إلى برشلونة، من أجل مزاملة مواطنه ليونيل ميسي، لكنه لا يغلق الباب أيضا لإمكانية الانتقال للدوري الإنجليزي





ويعلم ألبيرتو ياكيه وكيل أعمال اللاعب أن أندية إنجليزية مثل مانشستر سيتي وتشيلسي لديها النية لمعادلة عرض برشلونة من خلال راتب سنوي يبلغ 10 مليون.